Giustizia | Nordio “Segnali rassicuranti | copertura organici entro 2026”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) BRESCIA (ITALPRESS) – Il ministro dellaCarlo, ha affrontato diversi temi nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte d'Appello di Brescia. A cominciare dalle criticità delle carceri: “il carcere è una ferita che, come scriveva Calamandrei, bisogna avere visto”, ha detto il guardasigilli. “Sono stati assunti 236 educatori, e anche questa è una cosa che va detta insieme alla gratitudine che tutti vogliamo esprimere alla polizia penitenziaria che lavora in condizioni disagiate e di cui stiamo cercando di aumentare organico e colmare vuoti”, essendo previsto l'approdo di circa duemila agenti. In tema di efficienza e di carenza didella magistratura,ha sottolineato come “dobbiamo riuscireila colmare gli ...