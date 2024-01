Giustizia | La Russa | ' cerimonia Milano emozionante | densa di contenuti'

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gen. (Adnkronos) - "Per me è una particolare emozione da avvocato del foro di, oggi sospeso, essere stato presente a questache ho trovatodi". Lo afferma Ignazio La, presidente del Senato, lasciando l'aula del Palazzo dididove si è tenuto l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me è una particolare emozione da avvocato del foro di Milano, oggi sospeso, essere stato presente a questa cerimonia che ho trovato densa di contenuti". Lo afferma ...al termine di un incontro a margine del consiglio informale dei ministri della Giustizia dell’Unione europea. I due ministri hanno sottolineato la necessità di garantire la certezza della pena per i ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa è arrivato al Palazzo di giustizia di Milano per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno ...