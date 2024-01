Giustizia | C Appello Milano | manca 20% toghe | -30% in tribunale minorenni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gen. (Adnkronos) – In tutti gli uffici del Distretto della corte d?disi registrano carenze di organico, sia tra i magistrati togati, sia tra quelli onorari. La percentuale delle scoperture effettive degli organici relativi ai magistrati togati secondo i dati pubblicati dal Csm al 1 dicembre 2023 ?si aggira intorno al 20%, con punte del 29% per ilper i, del 24% per la Corte die del 21% per ildi?. Lo ricorda Giuseppe Ondei, presidente della corte d?diin occasione dell?inaugurazione dell?anno giudiziario. Peggiore la situazione per gli organici dei giudici onorari: aldi, ad ...