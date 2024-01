Giustizia | C Appello Milano | indecoroso degrado carceri | +43% sconta pena all’esterno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gen. (Adnkronos) – L?’indice di sovraffollamento delledel Distretto della corte d?diè salito dal 128,5% al 131,8%, contro un indice nazionale del 119%, dunque “continua a persistere una condizione didelle, in palese violazione del principio costituzionale secondo il quale le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. E? uno dei passaggi dell?intervento di Giuseppe Ondei, presidente della corte d?diin occasione dell?inaugurazione dell?anno giudiziario. I detenuti del distretto sono 8.690 e di questi il 22% è in attesa di giudizio: la percentuale femminile è del 5% mentre quella degli stranieri è del 46%. In parallelo al ...