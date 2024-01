Giustizia | C Appello Milano | a rischio obiettivi Pnrr | Ufficio processo mostra crepe

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gen. (Adnkronos) – “Sugli ambiziosissimie i gravosi impegni che l’Italia si è assunta anche per lacon iloccorrerebbe concentrare ogni attenzione, salvo volersi rifugiare nella politica irresponsabile del ?vorrei, ma non posso?. ln una situazione di crescente scopertura di organici del personale amministrativo, di crescente penuria di magistrati e di rilevante carenza nell’organico dei magistrati onorari, oltre che di allarmante disaffezione dei giovani per le professioni giuridiche, come si può pensare seriamente di raggiungere glidel?”. A chiederselo è il presidente della corte d?diin occasione dell?inaugurazione dell?anno giudiziario.Ondei auspica, in tal senso, un salto di ...