Giuseppe Garibaldi perde le staffe e minaccia di sputare in faccia a due inquilini

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 gennaio 2024) Scherzando con alcuniha dichiarato di volerina due concorrenti del Grande Fratello che non gli stanno particolarmente simpatiche nella casa. Seppur detto in modo ironico, il discorso del collaboratore scolastico ha scatenato una forte bufera mediatica, con molti utenti che hanno inveito contro il calabrese chiedendo la sua squalifica immediata ad Alfonso Signorini. Cosa vorrà fare il conduttore con? Grande Fratello:se la prende con dueparlando prima in giardino e poi nella veranda del Grande Fratello con Greta Rossetti e altriha fatto alcune affermazioni pesanti. ...