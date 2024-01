Giudici imbellettati | giustizia morta

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dal salone delle Cariatidi è stato inaugurato un nuovo, prodigioso, anno giudiziario. Un rito stanco, solenne fin quasi al ridicolo che si ripete tutti i santi anni. Inattuale, ma in senso spregiativo. Negli ampi saloni della corte di Cassazione, alla presenza delle eccellenti Cariatidi, nel senso greco del termine ovviamente, avvolte nei loro mantelli rossi impellicciati di povero ermellino (o dalmata vista la tinta a pois) da far invidia a Crudelia Demon, aleggia l’acre odore di formaldeide. Risibili i tentativi di autoassolversi da una gestione dellatalmente tremenda che ormai non fa più nemmeno scalpore. Si odono gli alti magistrati usare un linguaggio degno dei più eruditi della legge, pieno di vocaboli forbiti che nei fatti non significano niente. Fuori dai saloni di marmo, nella triste quotidianità senza pelliccia i processi hanno durata biblica, le ...