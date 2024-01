Giostraio scomparso a Gallipoli torna a casa | il 66enne sta bene

scomparso da ieri pomeriggio (25 gennaio): del Giostraio di 66 anni di Gallipoli non si hanno più notizie. Si tratta di Stefano Mantovani, un ... (quotidianodipuglia)

Si tratta di Stefano Mantovani, un giostraio di 66 anni residente nella frazione marittima ...e si è allontanato a bordo della sua Fiat 500L bianca. La denuncia di scomparsa è stata presentata dai ...Ieri ha lasciato a casa il cellulare ed è uscito con l’auto. La denuncia di scomparsa è stata presentata dai familiari presso il comando della compagnia dei carabinieri di Gallipoli ...Sono in corso le ricerche di un giostraio, scomparso nel nulla da mercoledì. L’uomo si è allontanato con l’auto, una Fiat 500 bianca e non è più tornato a casa. Non hanno più sue notizie e preoccupati ...