Giorno memoria | i nipoti si tatuano il numero di Auschwitz dei nonni

L'odio rosso vuole manifestare anche nel Giorno della Memoria , nonostante il divieto arrivato da Viminale per decisione di Matteo Piantedosi. Nodo ... (liberoquotidiano)

Resta alta l’attenzione nel Giorno della Memoria , con il mondo che oggi ricorda l’orrore della Shoah mentre in Medio Oriente non si ferma la guerra ... (tg24.sky)

Il 27 gennaio 1945 una pattuglia dell'Armata Rossa abbatteva i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, «svelando al mondo ... (affaritaliani)

La dissacrante e fin troppo polemica agenzia funebre irrompe nel Giorno più delicato per le persone di religione ebraica e scoppia la polemica Come ... (notizie)

Giorno della memoria - cortei pro-Palestina in diverse città nonostante i divieti

Giorno della memoria, cortei pro-Palestina in diverse città nonostante i divieti Polemiche per il rinvio dei cortei pro-Palestina previsti in ... (tpi)