Giorno della memoria | Segre | Per me lo è 365 giorni l' anno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. Lo fa 365all', non il 27 gennaio". Lo ha detto la senatrice a vita Lilianaarrivando all'Università Statale di Milano dove le sarà conferita la laurea honoris causa in Scienze storiche. "E tutti ipossono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai", ha concluso. La senatrice è arrivata in auto accompagnata dal figlio e accolta dal rettore Elio Franzini, i presenti le htributato un applauso. (Irene Shashar a Sky TG24: ho vinto contro Hitler, sono sopravvissuta).

