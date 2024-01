Giorno della Memoria oggi 27 gennaio in ricordo delle vittime della Shoah

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) –, sabato 272024, in occasione delistituito con la legge 211/2000 in, il SenatoRepubblica aderisce alla campagna #WeRemember del World Jewish Congress (Wjc) per ricordare la data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz-Birkenau. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata dal colore giallo, a partire dal tramonto e fino all’alba di domani domenica 28. Le bandiere saranno poste a mezz’asta. La legge 20 luglio 2000, n. 211, ha istituito il “‘’ in ...

ROMA – Oggi il mondo ricorda l’orrore della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, che quest’anno ricorre mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Israele e Hamas. Iniziative sono state ...NAPOLI - Ambientato nell'orrore dilagante del Fascismo in Italia, che ha attecchito in modo prima strisciante e poi via via sempre più diffuso, permeando di sé il vivere quotidiano col suo enorme cari ...Era finita in un fosso per la raccolta delle acque, oltre un guard-rail all’imbocco della superstrada del Liri, ormai morente e con lei sarebbero morti tutti e diciassette i cuccioli ...