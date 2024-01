Giorno della memoria | Montecitorio illuminato di giallo Online il concerto-evento “Ascoltare la storia”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 gennaio 2024) ROMA – Per il, oggi, dalle 18, fino all’1 di domani, la facciata disi accenderà di, aderendo alla Campagna “WeRemember-Campaign”, promossa dal World Jewish Congress (Wjc), e dell’Unesco, per ricordare il 27 gennaio 1945, quando il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau fu liberato. È inoltre disponibile sulla webtv Camera, e sui siti di RaiPlay e Rai Parlamento, la registrazione di “la, per non dimenticare”: la cerimonia, con tributo ai Giusti fra le nazioni di Forze Armate e Forze dell’Ordine, promossa dalla PresidenzaCamera dei deputati – trasmessa lunedì da Rai3, a cura di Rai Parlamento – nel contesto degli appuntamenti del...