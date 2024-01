Giorno della memoria | Meloni | “Mai oblio sulla malvagità nazifascista” Salvini | “Con Israele senza se e senza ma”

(Di sabato 27 gennaio 2024) È il: oggi il mondo ricorda l’orrore dell’Olocausto, a undal pronunciamentoCorte di giustizia internazionale che ha respinto la richiesta didi archiviare le accuse di genocidio e ha ordinato a Tel Aviv di fare “tutto ciò che è in suo potere” per non violare la Convenzione nata dopo la seconda guerra mondiale. All’indomani del discorso di Sergio Mattarella, Giorgiaoggi ha condannato il disegno criminale”. Il MuseoShoah “è un’istituzione che si occuperà di tramandare laShoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché ladel disegno criminalee ...

La dissacrante e fin troppo polemica agenzia funebre irrompe nel Giorno più delicato per le persone di religione ebraica e scoppia la polemica Come ... (notizie)

Bologna, 27 gennaio 2024 - I cortei pro-Palestina sono stati rinviati in molte città italiane in modo da non farli coincidere con la 'Giornata della ... (ilrestodelcarlino)

Quanto alle manifestazioni pro-Palestina annunciate in questi giorni e vietate oggi in tutta Italia in occasione del Giorno della Memoria, “l’importante - ha evidenziato Tajani - è che sia garantita ...È il Giorno della memoria: oggi il mondo ricorda l’orrore dell’Olocausto, a un giorno dal pronunciamento della Corte di giustizia internazionale che ha respinto la richiesta di Israele di archiviare ...“Oggi è il 27 gennaio, Giorno della Memoria, giornata che celebra e commemora le vittime dell’Olocausto, uomini donne e bambini in cerca di libertà. Ricordiamo e preghiamo per Andrea, anche lui è ...