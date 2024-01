Giorno della Memoria | Mattarella sceglie l’onestà | “Israele non può negare il diritto allo Stato”

Attimi di tensione si sono registrati in alcuni uffici postali di Napoli e provincia nel primo giorno di distribuzione della carta su cui viene ... (laprimapagina)

Arezzo, 27 gennaio 2024 – Fare Memoria di un tragico periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, perchè simili eventi non accadano mai più. ... (lanazione)

Giorno della Memoria: Riflessioni degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento dal tema: “Parole, immagini e musica per non ... (puntomagazine)

Giorno della Memoria - si ricordano le vittime della Shoah

Il 27 gennaio non è mai un Giorno come gli altri. Si ricordano le vittime della Shoah in tutto il mondo e Palazzo Madama ha fatto una scelta ... (notizie)