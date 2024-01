Giorno della Memoria | Mattarella | “La Shoah è il più abominevole dei crimini”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il 27 gennaio, come ogni anno, il mondo ricorda l’orrore– lo sterminio di massa del popolo ebraico a opera del nazifascismo – nel. Una data – è la ricorrenzaliberazione del lager di Auschwitz, il 27 gennaio 1945 – che quest’anno cade mentre nella Striscia di Gaza è in corso la guerra tra Israele e i miliziani palestinesi di Hamas. In tutta Italia si svolgeranno iniziative per celebrare il. In diverse città sono previsti cortei pro-Palestina per chiedere il cessate il fuoco a Gaza all’esercito israeliano ma il Viminale ha chiesto gli organizzatori di rinviarli per non dare adito a possibili atti di antisemitismo. I palestinesi d’Italia hanno annunciato che rispetteranno ...