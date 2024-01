“Giorno della Memoria” | l’intervento del Sindaco di Caserta | Carlo Marino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 gennaio 2024). “Ilè senza dubbio un’occasione importantissima per ricordare, soprattutto ai più giovani, la Shoah e la mostruosità delle azioni di cui è stato vittima il popolo ebraico. Un unicum senza precedenti che ha segnato per sempre la storia dell’umanità. Ogni, non solo in occasione di questa importante ricorrenza, abbiamo il dovere di ricordare ciò che è avvenuto: solo così potremo evitare che questa immane tragedia venga dimenticata o minimizzata da chi vergognosamente cerca di mistificare quanto è accaduto”. A dichiararlo è ildi. “Mai più: questo dobbiamo ripeterci ogni. È fondamentale che ognuno di noi – ha proseguito– si ...