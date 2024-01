Giorno della Memoria | Liliana Segre | Vorrei incontrare chi sfregia le mie targhe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Il signore che è andato are una lapide su un sentiero che ho fatto tra Vigiù, Arzo e il confine e sopraci ha fatto un segnaccio. Ma è interessantissimo quel personaggio. Perchési sa già cosa posso aver scritto, detto o fatto. Ma quel signore che dopo 80 anni, di una che aveva 13 anni e che è stata deportata e ha perso tutta la famiglia, questo signore che perde 5 minuti di una preziosa vita che non è eterna, per andare a fare un segnaccio sul mio nome, è interessantissimo ma chi è, perché non viene studiato un caso del genere che è un segnale". A dirlo è la senatrice a vita,, parlando durante la Lectio Magistrale per la laurea Honoris Causa in Scienze Storiche che la ha conferito l'Università ...