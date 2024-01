Giorno della Memoria La celebrazione in Prefettura a Benevento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024): Riflessioni degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” didal tema: “Parole, immagini e musica per non dimenticare la Shoa” Nella mattinata del 26 gennaio, si è svolta in, alla presenza delle Autorità civili e militari, la cerimoniaricorrenza del “”, con la partecipazione degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” diche, attraverso approfondimenti e spunti di riflessione sull’argomento dal titolo “PAROLE, IMMAGINI E MUSICA PER NON DIMENTICARE LA SHOAH” e, coordinati dalla Prof.ssa Teresa Simeone, hanno sottolineato l’importanza del ricordo delle vittime dell’olocausto. L’intervento degli ...