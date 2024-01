Giorno della Memoria | il sindaco Ghinelli al Cimitero degli Ebrei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) ARezzo, 27 gennaio 2024 – Insieme alle autorità civili e militari, ilAlessandroha deposto questa mattina una corona alnel Parco Ducci per celebrare il. “Oggi più che mai è doveroso il ricordo dell’Olocausto, dell’immane strage compiuta contro il popolo ebraico il secolo scorso, in un momento, questo, in cui il Medio Oriente è di nuovo insanguinato da una guerra che riapre in maniera drammatica una ferita mai rimarginata. Essere qui testimonia non solo la volontà di mantenere viva la, ma anche il rifiuto categorico e definitivo di qualsiasi pensiero che neghi la dignità agli esseri umani”. A rappresentare Arezzo nella città gemellata di O?wi?cim, in occasione delle ...