Giorno della Memoria | il Prefetto consegna 73 Medaglie d’Onore alla memoria di deportati e internati nei lager nazisti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo. In occasionericorrenza del “”, sabato pomeriggio si è svolta all’Auditorium dell’AccademiaGuardia di Finanza la cerimonia didelledi 73 cittadini italiani militari e civili,neie destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. All’evento,presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle massime Autorità territoriali, sono stati invitati i familiari dei cittadini bergamaschi, testimoni di quelle tragiche pagine del secondo conflitto mondiale. Il ...

Il riconoscimento dell'Università Statale di Milano in occasione del Giorno della Memoria. Il fantoccio aveva sul petto la stella di David e presentava mani sporche di sangue, come riportato dal Corriere della Sera. Sono stati migliaia i manifestanti che nel pomeriggio di sabato 27 gennaio. E' stata la figura della giusta tra le nazioni Lida Basso Frisini a rivivere nell'incontro promosso dal Comune di Ariano presso il Palazzo degli uffici in occasione del Giorno della Memoria.