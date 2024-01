Giorno della memoria | fiori e medaglie per le vittime di Napoli | «La storia non si cancella»

Che cosa non ha funzionato, che cosa non funziona nel Giorno della Memoria se il 27 gennaio è diventato il palcoscenico più ambìto da chi vuole ... (ilfoglio)

Rinvio delle manifestazioni pro-Palestina a Milano, Roma, Napoli e Cagliari. Ma con il rischio che alla fine qualcuno scenda in piazza senza ... (quotidiano)

Come avvicinare i più piccoli agli orrori dei campi di concentramento e sterminio nazifascisti? Abbiamo scelto i libri migliori per farlo (wired)

Bergamo. In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria , che l’amministrazione comunale di Bergamo commemora tradizionalmente con ... (bergamonews)

Bergamo . Ogni anno il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria . In questa data, che ricorda le vittime e l’orrore della Shoah , vengono organizzate ... (bergamonews)

Testimonianze, diari e romanzi che ci raccontano una storia che non si deve ripetere. Il 27 gennaio di ogni anno di celebra La Giornata della ... (dilei)

Alla vigilia della Giornata della memoria il Comune di Napoli ha ricordato Luciana Pacifici, piccola martire della Shoah, con la deposizione di corone e fiori in luoghi simbolo. «Oggi ricordiamo ...Oggi, sabato 27 gennaio 2024, in occasione del Giorno della Memoria istituito con la legge 211/2000 in ricordo delle vittime della Shoah, il Senato della Repubblica aderisce alla campagna #WeRemember ...Nel Giorno della Memoria, è giusto celebrare anche il suo ricordo. Fu pure allenatore del Taranto, nel bienno 1936-1938, Géza Kertész, ungherese nato a Budapest alla fine del diciannovesimo secolo, ...