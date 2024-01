Giorno della Memoria | Bergamo ricorda le vittime della Shoah

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024). Ogni anno il 27 gennaio ricorre il. In questa data, chelee l’orrore, vengono organizzate commemorazioni e iniziative affinché simili avvenimenti non si ripetano. La ricorrenza fa riferimento alin cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzioneGermania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Nella mattinata di sabato 27 gennaio aavranno luogo le celebrazioni istituzionali. Ecco il programma, a cura dell’Ufficio cerimoniale del sindaco: – alle 9.30 al Parco delle Rimembranze, Rocca — Piazzale Brigata ...