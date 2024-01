Giorno della Memoria | 5 libri sulla Shoah per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 gennaio 2024) Testimonianze, diari e romanzi che ci raccontano una storia che non si deve ripetere. Il 27 gennaio di ogni anno di celebra La Giornata. Una ricorrenza che deve, oggi come sempre, ricordarci che dalla storia si può e si deve imparare. Proprio il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, ponendo fine al più grande sterminio di massastoria avvenuto in un unico luogo. Un evento simbolo, delle vita spezzate di milioni di persone, rinchiuse, ridotte alla fame e uccise perché non “conformi”. Una storia raccontataci dei sopravvissuti, gravati del compito di ripercorrere quelle memorie dolorose per far sì che lasi mantenga e ci accompagni sempre. Ma una storia che è possibile leggere anche ...