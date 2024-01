Giorno della Memoria 2024 | la programmazione Rai | da Un sacchetto di biglie a Fuori Orario

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024) LaRai per il: dagli approfondimenti nei vari programmi al film Undi, fino alle chicche diUna giornata di riflessione tra approfondimenti, documentari e testimonianze di chi tramanda una verità ancora difficile da raccontare. Sabato 27 gennaio la Rai dedica unaspeciale alsulla Shoah. A partire dagli approfondimenti su Rai1 con Uno mattina in famiglia (in onda alle 8.30), Rai2 con TG2 Dossier (ore 23.20) e Rai3 con Agorà Weekend (ore 8.00), Tv Talk (ore 15.00), Chesarà (ore 20.15). In tutti i Tg nazionali, nelle edizioni del Giornale Radio e in quelle regionali ...