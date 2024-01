Giorno della dimenticanza e del perdono | l' ultima proposta di Grillo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Viviamo in un momento di reminiscenza di odio, di razzismo, di antisemitismo, che continuamente è alimentata alle nuove generazioni. Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo". Lo scrive sui social il fondatore del M5s, Beppe, in occasione delMemoria. In un video il fondatore M5s osserva: "Come si fanno a capire i dolori che hanno passato queste persone? Se faccio riferimento a mio padre, che era un 'ragazzo del '99' nella Prima Guerra Mondiale, un cosa tremenda, o mio nonno, ufficiale di macchina silurato tre volte, e alla terza volta è stato 5 o 6 giorni in mare, nell'acqua, coi suoi compagni mangiati dagli squali. Quando io e mio fratello chiedevamo a mio padre e mio nonno di raccontarci delle cose, cosa avessero patito, cosa era successo, gli squali, le trincee... non c'è stato ...