Giornata della Memoria | temo che la Shoah sia destinata all’oblio Per parecchie ragioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) È difficile non concordare con le amare considerazioni fatte spesso dalla senatrice Liliana Segre (la quale – non va mai dimenticato – a 94 anni vive sotto scorta perché minacciata di morte da neofascisti) sull’oblio a cui saràin un prossimo futuro la, oltre che sull’indifferenza annoiata che già oggi essa produce in molti. Del resto, da anni i sondaggi ci avvertono che cresce esponenzialmente in Italia (e non solo) il numero di coloro che negano o minimizzano l’Olocausto. Una percentuale irrisoria trent’anni fa che adesso arriva a sfiorare il 15%! Perché sta accadendo questo? La risposta non è semplice. Sì tratta probabilmente dell’effetto concordante di più fattori. In prima battuta, è difficile pensare che questo fenomeno non abbia un rapporto con la crescita costantedestra, compresa quella estrema, oggi ...