Giornata della memoria | Marco Di Porto e l' atto di nascita di «Razza ebraica» mai cancellato

Perché la Giornata della Memoria viene celebrata il 27 gennaio ? Ogni anno, da 79 anni, il mondo intero si stringe nel ricordo per dedicare un ... (optimagazine)

Giornata della Memoria : il messaggio dei club

Giornata della Memoria, come ogni 27 gennaio serve per ricordare e non dimenticare il grave evento che ha coinvolto tutta l’Europa La Giornata ... (calcionews24)