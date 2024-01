Giornata della Memoria Le bufale antisemite storiche e recenti | dai QAnon alla propaganda russa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel Giorno, ricordiamo le atrocità dell’Olocausto contro gli ebrei e i pericoli dell’antisemitismo. È un giorno in cui non dobbiamo soltanto ricordare le vittime, ma anche prevenire future persecuzioni. L’antisemitismo non è solo un ricordo del passato, è una realtà attuale che si manifesta in varie forme e viene alimentata da fake news e teorie cospirative che manipolano l’opinione pubblica e minano le società democratiche. In seguito al 7 ottobre 2023, molte entità hanno incentivato la diffusione di tali credenze distorte,ndo la percezione dell’ebreo come colpevole di mali che devono essere estirpati dal mondo. Da questa narrazione hanno tratto vantaggio lanell’invasione dell’Ucraina, caricaturandola come un covo di “ebrei nazisti”, e i sostenitori più ...