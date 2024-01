Giornata della Memoria | Latina ricorda Gina Piazza | ebrea arrestata alla stazione di Littoria Scalo

“È nostro dovere coltivare ogni giorno la Memoria di ciò che è accaduto”. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria e proprio ... (ilfattoquotidiano)

Torino-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata ... (inter-news)

L'Associazione Dimensioni Diverse Onlus di Milano, che si batte per i diritti di pace, giustizia e libertà di tutti, ha diramato un appello legato ... (ilgiornaleditalia)

Fiumicino, 27 gennaio 2024 – “La Giornata della Memoria ”, una data importante, necessaria per non dimenticare, ma anche una ricorrenza molto triste ... (ilfaroonline)

Bergamo. Ricordare per non dimenticare: una frase breve, coincisa e a volte anche trascurata, ma che racchiude un mondo fatto di ingiustizie, ... (bergamonews)

Manifestazione per il popolo palestinese a Napoli : “Oggi è la giornata della Memoria tradita - governo israeliano disumano”

Un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza San Domenico a Napoli per manifestare in favore del popolo palestinese nonostante il ... (ilfattoquotidiano)