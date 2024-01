Giornata della Memoria | l’annuncio di Felici | “A Pomezia un monumento per le vittime dell’Olocausto”

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – In occasione, l’Amministrazione comunale diha ricordato le tuttecon una commemorazione celebrativa, che si è svolta questa mattina alle ore 11:00 presso il parco delle Rimembranze. Alla cerimonia, erano presenti il sindaco Veronica, assessori e consiglieri, oltre al GonfaloneCittà di. Sentito e commosso il discorso del sindaco: “Distruggere l’uomo è difficile, quasi quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti. È Primo Levi, con queste lapidarie parole, a metterci di fronte all’atrocità, alla disumanità di quello che è stato l’Olocausto. ...

Nella giornata di ieri gli agricoltori belgi avevano annunciano ...Stesso copione anche in Grecia, dove la protesta degli agricoltori, preoccupati dall'attuazione della nuova Politica Agricola Comune ...Quanto alle manifestazioni pro-Palestina annunciate in questi giorni e vietate oggi in tutta Italia in occasione del Giorno della Memoria ...che forse era più opportuno svolgere in una giornata ...Porto Torres. Il 27 gennaio, in occasione del “Giorno della memoria”, la giornata internazionale indicata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2005 per ricordare la Shoah, gli allievi dell’Istituto “M ...