Giornata della Memoria | la storia del giocatore del Bologna che venne arrestato dai nazisti ma riuscì a tornare dai campi di concentramento

(Di sabato 27 gennaio 2024) Oggi Fontanafredda è un comune di quasi 13mila abitanti, adiacente alla città di Pordenone e posto a pochi chilometri dal confine con il Veneto. Nel 1911 invece è poco più di un paese con più chiese che abitazioni. Ed è in questo contesto che il 14 dicembre nasce Mario Pagotto, detto Rino, ultimo dei figli di una famiglia contadina, una delle tantissime che abitano la penisola e soprattutto quella parte d’Italia. Per lui il lavoro neiarriva prestissimo, ma con altrettanta rapidità si fanno notare anche un fisico gracile e una insofferenza per l’insegnamento scolastico. Il padre così decide di avviarlo come apprendista nella bottega di un calzolaio. La predisposizione di Mario però appare subito un’altra, lo sport, ma non il calcio. Almeno, non inizialmente. Decide di indossare i guanti da pugilato e pedalare su una bicicletta. Due scelte non casuali per un ...