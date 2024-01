Giornata della Memoria | il ricordo dell’Inter per tutte le vittime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’Inter, ricordandolo, ogni anno tiene viva ladelledei campi di concentramento e di sterminio nazisti, perché tutto ciò insegni a non replicare una tragedia che rappresenta una delle pagine più buiestoria GIORNO– “Mai dimenticare, tenere viva la, sempre. Nellal’Inter ricordale innocentidell’Olocausto. Una terribile pagina dell’umanità che ha visto donne, uomini e bambini pagare il prezzo di una insensata follia razzista. Storie di vita spezzate, come quella di Arpad Weisz, allenatore iconico degli anni Trenta. Nato a Solt, in Ungheria, il 16 aprile 1896, era follemente innamorato del calcio e fu uno dei primi ...