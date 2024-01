Giornata della Memoria | Gualtieri | “Roma fu offesa da quell’orrore | un’infamia che non possiamo dimenticare”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 –Capitale ricorda con oltre 60 eventi diffusi in tutta la città: testimonianze, concerti, spettacoli, dibattiti, in cui cittadini, istituzioni e associazioni si uniscono per preservare il ricordo di ciò che è stato e trasmetterlo alle future generazioni. “Il 27 gennaio 1945 segnò profondamente la Storia: i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz furono abbattuti, svelando al mondo l’orroreShoah e le sue atrocità indicibili. In quel luogo e in altri campi di concentramento e sterminio, milioni di vite furono spezzate, e si consumò l’inaudito e criminale progetto di genocidio del popolo ebraico e dei deportati nei campi perpetrato dal nazifascismo” ha dichiarato il sindaco Roberto ...