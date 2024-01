Giornata della Memoria | Gori | “Ricordare | impegno che dobbiamo alle vittime di quelle atrocità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblichiamo il discorso del Sindaco di Bergamo, Giorgio, alla cerimonia alla Rocca di Bergamo in occasione. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità, i cittadini presenti, i ragazzi delle scuole e i loro insegnanti. Come sapete il 27 gennaio è stato proclamato, per leggeRepubblica italiana, “Giorno”, con lo scopo dilo sterminio degli ebrei avvenuto negli anni Trenta e Quaranta del Novecento e in particolare la fineShoah. La data è infatti quella in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono ad Auschwitz e per la prima volta il mondo si capacitò degli orrori custoditi da quel campo di concentramento. Il Comune di Bergamo celebra ogni anno ...