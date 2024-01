Giornata della Memoria | gli studenti del Lussana | “Impegnarsi nella promozione della tolleranza”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo. Ricordare per non dimenticare: una frase breve, coincisa e a volte anche trascurata, ma che racchiude un mondo fatto di ingiustizie, sfruttamenti, crudeltà e soprattutto morti innocenti.(sabato 27 gennaio), Bergamo tiene accesa la luce e commemora tutte le vittime dell’Olocausto con 2 eventi in Città. Il primo, iniziato in Piazzale Marconi e proseguito all’internoStazione Ferroviaria, ha previsto, con la presenza delle massime autorità e del sindaco Giorgio Gori, la deposizione al binario 1 di una corona d’alloro sotto la lapide presente indi tutti i lavoratori del Nord Italia deportati da Bergamo ai campi di concentramento. Hanno preso parte e sono intervenuti durante la commemorazione l’istituto ...

Bergamo. Sabato 27 gennaio alla Rocca in Città Alta c’è stata una prima celebrazione (ne sono previste molte) in occasione del Giorno della Memoria ... (bergamonews)

La maggior parte di loro vive in Israele, Stati Uniti, Francia, Russia e Germania. In Italia ce ne soo 1.400. Hanno un’età media di 86 anni (corriere)

Un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza San Domenico a Napoli per manifestare in favore del popolo palestinese nonostante il ... (ilfattoquotidiano)

13.49 - Finisce il primo tempo di Torino-Inter Primavera, valido per la 19esima giornata di campionato Primavera 1. Primi quarantacinque minuti di dominio della squadra ospite, per tutta la prima ...FIRENZE – “L’assemblea della corte d’appello di Firenze per un caso si riunisce in una giornata dedicata alla memoria e per noi giuristi questa memoria ritorna al 17 novembre 1938 quando furono ...lo schnauzer della coppia ucraina che condivide con loro ogni momento della giornata -. Poi quando c'è stata l'invasione e loro ci hanno detto che non avevano intenzione di andarsene, abbiamo capito ...