Giornata della Memoria | chi e dove sono i 245 mila sopravvissuti alla Shoah ancora in vita

(Di sabato 27 gennaio 2024) La maggior parte di loro vive in Israele, Stati Uniti, Francia, Russia e Germania. In Italia ce ne soo 1.400. Hanno un’età media di 86 anni

Bergamo. Sabato 27 gennaio alla Rocca in Città Alta c’è stata una prima celebrazione (ne sono previste molte) in occasione del Giorno della Memoria ... (bergamonews)

Un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza San Domenico a Napoli per manifestare in favore del popolo palestinese nonostante il ... ()

Buon pomeriggio carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE della ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Oggi seguiremo insieme le cinque gare in programma alle ore 14.Buon pomeriggio carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE della ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Oggi seguiremo insieme le cinque gare in programma alle ore 14.Sconcerto a Casarano, nel Salento, nella "Giornata della Memoria" per un manifesto inneggiante il nazismo attaccato alla vetrina di una pizzeria di asporto in pieno centro. Il manifesto nel ricordare ...