Giornata della Memoria 2024 | dai film ai dibattiti | tutte le iniziative nelle Marche

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ancona, 27 gennaio- Era il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche entrarono per la prima volta nel campo di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo gli orrori e le tragedie che avvenivano lì dentro. Ed è proprio il 27 gennaio che si celebra la “”, proprio per rimembrare la crudeltà che ha colpito il popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale per mano dei nazisti. Ancona Nel capoluogo, domani sera, si terrà “La Banalità del Male”, il nuovo spettacolo filosofico musicale realizzato da Popsophia alle 21.15 alla Mole di Ancona. Ricordare la Shoah attraverso il racconto che di essa è stato fatto dal cinema, dalhollywoodiano più celebre “Schindler’s List” di Steven Spielberg, alla controstoria di “Bastardi senza Gloria” di Quentin Tarantino, ...