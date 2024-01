Giorgetti come Draghi sul Britannia. A corto di soldi punta sulle privatizzazioni selvagge Era il 2 giugno del 1992, quando, a bordo dello yacht “Britannia”, la nave dei reali d’Inghilterra, Mario Draghi, nelle vesti di direttore generale ... (lanotiziagiornale)

"Effetti radioattivi". Giorgetti - Superbonus come Chernobyl "I dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadef". Lo ha ... (liberoquotidiano)