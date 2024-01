Ginnastica | yoga e magia Via alla rassegna di eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "A Gaggiano si fanno cose" è lo slogan che accompagnerà, per tutto l’anno, tante iniziative pensate dcollaborazione tra realtà associative del territorio (come "Un posto in più" e "Arcoiris"). Un modo per far vivere la città, creare comunità e proporre occasioni di divertimento per tutte le età. I corsi e gli incontri sono per tutti i gusti, coinvolgendo esperti, artisti, specialisti. "Tra creatività, cibo,, psicologia, ci sono tante cose da imparare per mettersi in gioco e incontrare persone nuove - spiega il referente di "Un posto in più", Lorenzo Benassi -. In questi anni abbiamo organizzato tante iniziative e abbiamo deciso di unire le forze e proporre un calendario ricco". Non mancano gli appuntamenti rivolti ai bambini, con laboratori dolciari e artistici (tutte le informazioni sul sito di "Un posto in più"). E ancora, letture in ...