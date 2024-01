Gianassi e il governo ’ostile’ | Tram e Franchi | colpi al Pd Salvini | idee strampalate Montanari? Folle dividersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Da presidente di Quartiere alla Camera dei Deputati dove Federico, classe 1980, cerca di far valere le ragioni della sua Firenze e del Pd, contro unche ritiene matrigno nei confronti delle amministrazioni di centrosinistra. Onorevole, lei dice che ilè ostile a Firenze, perché? "Io sto ai fatti e registro tagli di risorse e tanto disinteresse, come avvenuto pervia, Istituto degli Innocenti e stadio". Sui fondi per lavia cosa è successo? "Hanno tagliato 30 milioni di euro nella manovra del 2024 sulla linea 4.1 che unisce la Leopolda alle Piagge. Per evitare che nel 2026 la linea 4.2 Piagge-Campi sia un binario morto toccherà al Comune di Firenze e quindi ai fiorentini anticipare quella somma". E sull’istituto degli Innocenti? ...