Giallo in montagna | trovato il cadavere di un uomo con ferite

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una tragica scoperta ha scosso la tranquillità dei Monti delle Mainarde, in provincia di Frosinone, dove ildi unè stato rinvenuto oggi, sabato 27 gennaio. Gli escursionisti, approfittando di una splendida giornata soleggiata, si sono imbattuti in una scena raccapricciante che rimarrà impressa nella loro memoria. Il corpo, come riportato da Ansa, presentava evidentie tracce di sangue. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per l’non c’era più nulla da fare. La sua identità rimane al momento un mistero, con le autorità che non hanno ancora divulgato le sue generalità. Sul luogo del macabro ritrovamento, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino e del Reparto Investigativo di Frosinone. Hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando i presenti e ...