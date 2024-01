GF si allunga ancora | in onda insieme a L' Isola dei Famosi | date e news

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non è mai esistita una data per la fine dell'attuale edizione del Grande Fratello. La diciassettesima edizione, iniziata l'11 settembre 2023 con protagonisti non soltanto persone sconosciute ma anche personaggi già noti al pubblico e appartenenti al mondo dello spettacolo, sta per diventare la più lunga di sempre. Inizialmente prevista come un'edizione breve dalla durata di tre mesi, secondo indiscrezioni pare che Alfonso Signorini decreterà il vincitore a metà aprile 2024. Come riporta Blogo, per la prima volta L'deie il Grande Fratello andranno incontemporaneamente e parallelamente su Canale 5. Questa sovrapposizione di due dei reality show più popolari della televisione italiana rappresenta una novità per il pubblico. La situazione potrebbe protrarsi per un periodonon definito, forse un ...