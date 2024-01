Geotermia | incontro con il ministro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) A febbraio, arriva l’nella capitale con ildell’ambiente sul tema geotermico. "L’finale del tavolo tecnico, previsto il prossimo 16 febbraio con ildell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sarà la chiave di volta per proporre l’avvio di un concreto piano nazionale per la- annuncia l’Unione Geotermica Italiana - Una soluzione che renda il nostro Paese pronto alle sfide che lo attendono e che vedono nellauna soluzione concreta alla transizione energetica nazionale ed europea. L’interesse del governo sullasegna un sostanziale cambio di passo ma è ora più che mai necessario rendere concrete tali azioni, per porre in essere le basi per un nuovo rinascimento geotermico che il nostro ...