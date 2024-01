Genoa | Zangrillo | “Stimo Maignan | ha dimostrato coraggio a Udine”

Zangrillo : “La società non sarà presa per il collo da nessuno, non abbiamo bisogno di vendere” Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha ... (terzotemponapoli)

Zangrillo blinda il gioiello Dragusin , richiesto dal Napoli: “Il Genoa non si farà prendere per il collo da nessuno”. Il presidente del Genoa ... (napolipiu)

Il Genoa aveva assaporato una grande vittoria in quel di Bologna, su un campo difficilissimo e contro una squadra in gran forma. Alla fine ne è ... ()

E’ asta in tutta Europa per accaparrarsi le prestazioni di Radu Dragusin , difensore del Genoa che sta ben figurando in questa prima parte di ... (sportface)

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha rilasciato un'intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' in cui ha spiegati i motivi che lo hanno portato a ...Il Genoa con il Lecce resta in emergenza anche se Sabelli ...con la voglia di stupire soprattutto nei momenti come questo in cui abbiamo tante assenze". Zangrillo ha fatto i complimenti a Gilardino e ...Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, si è espresso sul tema del razzismo e sugli insulti a Maignan in Udinese Milan Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zangrillo, presidente del ...