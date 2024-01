Genoa-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici (Di sabato 27 gennaio 2024) Genoa-Lecce è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Retegui e Gudmundsson domenica scorsa hanno permesso al Genoa di tornare a vincere dopo tre pareggi di fila e di allungare la striscia positiva, che va avanti da ben sei giornate. I due attaccanti rossoblù hanno ribaltato la Salernitana, in vantaggio dopo appena due minuti di gioco e regalato ad Alberto Gilardino il terzo successo stagionale (1-2) in trasferta dopo quelli con Lazio e Sassuolo. Gudmundsson e Malinovskyi – IlVeggente.it (Lapresse)Quella allenata dall’ex centravanti di Milan e Fiorentina si conferma una squadra solida, sotto tutti i punti di vista e che raramente si fa surclassare ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di sabato 27 gennaio 2024)è una partita valida per la ventiduesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. Retegui e Gudmundsson domenica scorsa hanno permesso aldi tornare a vincere dopo tre pareggi di fila e di allungare la striscia positiva, che va avanti da ben sei giornate. I due attaccanti rossoblù hanno ribaltato la Salernitana, in vantaggio dopo appena due minuti di gioco e regalato ad Alberto Gilardino il terzo successo stagionale (1-2) in trasferta dopo quelli con Lazio e Sassuolo. Gudmundsson e Malinovskyi – IlVeggente.it (Lapresse)Quella allenata dall’ex centravanti di Milan e Fiorentina si conferma una squadra solida, sotto tutti i punti di vista e che raramente si fa surclassare ...

