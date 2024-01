Geloso e violento | braccialetto elettronico antistalking a un uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Arezzo, 27 gennaio 2024 – Nella giornata di ieri 26 gennaio la Polizia di Stato, a seguito di una mirata attività di indagine, ha eseguito un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, con cui è stata disposta la misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, con contestuale applicazione del”, nei confronti di undi trentasette anni, ritenuto l’autore di violenze nei confronti della ex compagna. Le indagini, condotte dalla locale Squadra Mobile diretta dal dottor Sergio Leo, sono partite a seguito di un’aggressione perpetrata dall’nei confronti della donna nel corso della notte di fine anno. In quell’occasione, a seguito di una serata trascorsa a casa di amici, una volta rientrato in ...