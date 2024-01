Gelo di arancia con 3 ingredienti | un vero capolavoro in 5 minuti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 gennaio 2024), in Sicilia, non significa freddo… beata quella terra che dell’inverno conosce solo i doni della natura, non il clima rigido!, in Sicilia, indica un dolce al cucchiaio, una specie di crema budino, da realizzare senza altri addensanti che l’amido di mais, con lo zucchero e con il succo di frutta. Solo 3per un dessert facilissimo, velocissimo e golosissimo. D’estate è l’anguria la grande protagonista di questa ricetta, ma d’inverno, regnano gli agrumi. L’, rossa o gialla, per alternare colori e sapori leggermente diversi, è indubbiamente la più invitante, ma anche il mandarino o la clementina viene spesso utilizzata per assemblare questa delizia. Il procedimento è semplice e alla portata di tutte, il risultato è delizioso. Una volta pronto, il composto può essere suddiviso in tante coppette ...