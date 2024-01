Gazzelle | l' intervista | «Vado a Sanremo perché non mi serve»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il cantautore romano sarà all'Ariston per la prima volta: «Non ho velleità di vincere, ma è un posto dove voglio esserci. Per dare una scossa alla noia e alla quotidianità, e per farmi conoscere da più persone». Il suo brano, Tutto qui, parla di una relazione e del dolore altrui. Con Fulminacci canterà, invece, Notte prima degli esami

Poi certo è vero che in Francia purtroppo è uscita un'intervista con un medico che gli ha parlato e a cui ha detto che era stanco di vivere ma tutti noi possiamo attraversare uno di quei momenti nella ...Sanremo, Gazzelle: 'Nulla da dimostrare, vincerà una donna' 27 gennaio 2024 'Chi vince Sanremo Una donna. Non so quale, ma una donna'. Così Gazzelle in un'intervista a LaPresse in vista della sua pri ...Gazzelle è pronto per Sanremo 2024. Flavio Pardini da Roma, 34 anni, sta per debuttare sul palco dell'Ariston, uno dei posti in cui il suo pubblico meno si sarebbe aspettato di vederlo. Gazzelle alla ...