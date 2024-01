Gaza | Tajani | 100 bimbi curati in Italia

(Di sabato 27 gennaio 2024) 10.03 "Abbiamo trovato un accordo: il governo israeliano autorizza l'uscita dadi un centinaio di bambini palestinesi feriti che verrannonegli ospedali pediatricini".Così il ministro degli Esteri,, a Radio 24. L'lavora "per la de-escalation e e per la pace (...), non bisogna mai mai demordere". Serve "una pace giusta che garantisca la sicurezza di Israele e dia speranza al popolo palestinese di avere un Stato(...).Ma deve riconoscere Israele". Da Abu Mazen, presidente dell'Anp,"parole di grande disponibilità".

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ...

Fermo restando che c'è una guerra in corso, quindi non è così facile, però non bisogna mai demordere": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato su Radio 24. "Se ...2024-01-27 09:43:56 Tajani: Italia in prima linea contro l'antisemitismo «L'Italia è in prima linea, a fianco di Israele, contro l'antisemitismo: l'ho ribadito alle Autorità israeliane negli incontri ...Il conflitto a Gaza travolge i Paesi vicini. Egitto, Giordania e Libia ne patiscono le conseguenze non solo in termini di instabilità ma anche di aggravamento di una crisi economica già preoccupante.