Gaza e Shoa | al Cpa l’evento Anpi La questura non autorizza un corteo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – C’è chi, nonostante oggi sia il Giorno della Memoria e la circolare del capo della polizia, Vittorio Pisani, abbia previsto il rinvio delle manifestazioni in favore della Palestina – che potrebbero assumere "connotazioni lesive, sotto l’aspetto formale organizzativo e contenutistico, del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali" e per evitare possibili problemi di ordine pubblico – ha deciso comunque di tentare di dare vita a iniziative alternative o chiaramente pro. E non sarà un caso se proprio in questi giorni alcuni dipendenti del Meyer si sono sollevati contro il console Marco Carrai. Quello che si celebra oggi sarà, comunque vada, un Giorno della Memoria diverso. LE DONNE PER LA PACE A manifestare ci avevano provato senza successo ...